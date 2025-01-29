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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı.

Yıllarca süren iç savaştan kaçan Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ankara'da düzenlenen 2025 Yılı Göç Kurulu toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

9 ARALIK'TAN BU YANA 81 BİN 576 KİŞİ DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya, 9 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 81 bin 576 kişi olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, ayrıca 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyelinin gönüllü olarak geri dönüş yaptığını belirtti.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

"2017'DEN BU YANA İSE 821 BİN 529 SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: