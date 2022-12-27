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    Uludağ'da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi

    Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da beklenen kar yağışı olmayınca, misafirler tatili pas geçti. Yılbaşı için hazırlık yapan otelciler beklenen doluluğa ulaşamadı.
    • 27.12.2022 - 13:38
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    Uludağ'da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi

    Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ’da beklenen kar yağışı olmadı.

    Kar kalınlığı 1 santimetre olarak ölçülürken, önümüzdeki 10 gün ise kar yağışının olmadığı açıklandı.

    Turizm sezonu açılamadı

    Geçtiğimiz yıl sezona 15 Aralıkta start veren Uludağ’da bu sene turizm sezonu açılamadı.

    Pistlerin boş olduğu ve tatilcilerin sadece otellerde yılbaşı akşamı gerçekleşecek olan etkinliklere rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

    Uludağ da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi #1

    Gelenler önceden rezervasyon yaptıranlar

    Uludağ’a gelen bazı tatilcilerin ise önceden rezervasyon yaptırdığı; Uludağ’ın çamla kaplı zirvesinde oksijen depolamak istediği kaydedildi.

    Kar kalınlığının bir santim; hava sıcaklığının ise 5 derece olduğu Uludağ’daki pistlerin son durumu da dron ile görüntülendi.

    Uludağ da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi #2

    Uludağ da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi #3

    Uludağ da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi #4

    Uludağ da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi #5

    Uludağ da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi #6

    Uludağ da bir türlü yağmayan kar yağışı kış turizmini olumsuz etkiledi #7


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