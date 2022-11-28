Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı

Kış döneminin vazgeçilmez mekanı Uludağ'da 24 Kasım'da kar yağışı başladı. Bölgede kar kalınlığı 3 santim oldu.

Türkiye'de kış sezonunun gözde mekanlarından biri Uludağ.

Her yıl akına uğrayan Uludağ'da sezon başlangıcı alarm verdi.

Bölgede 24 Kasım'da başlayan kar yağışı, hafta sonu aralıklarla sürdü.

Kalınlığı 3 santim

Kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Etkisini kaybeden kar yağışı sonrası, bölge beyaza büründü. Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri ise bu hafta içinde Uludağ'da kar yağışının beklenmediğini belirtti.

İHA'nın haberine göre, toplam 5 bin yataklı Uludağ'da 17'si otel olmak üzere 22 tesis bulunuyor.





























