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    Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı

    Kış döneminin vazgeçilmez mekanı Uludağ'da 24 Kasım'da kar yağışı başladı. Bölgede kar kalınlığı 3 santim oldu.
    • 28.11.2022 - 12:48
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    Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı

    Türkiye'de kış sezonunun gözde mekanlarından biri Uludağ.

    Her yıl akına uğrayan Uludağ'da sezon başlangıcı alarm verdi.

    Bölgede 24 Kasım'da başlayan kar yağışı, hafta sonu aralıklarla sürdü.

    Kalınlığı 3 santim

    Kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.

    Etkisini kaybeden kar yağışı sonrası, bölge beyaza büründü. Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri ise bu hafta içinde Uludağ'da kar yağışının beklenmediğini belirtti.

    İHA'nın haberine göre, toplam 5 bin yataklı Uludağ'da 17'si otel olmak üzere 22 tesis bulunuyor.

    Uludağ da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı #1

    Uludağ da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı #2

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    Uludağ da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı #5

    Uludağ da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı #6

    Uludağ da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı #7

    Uludağ da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı #8


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