Uludağ'da yangın alarmı: Jandarma ekipleri devriye geziyor

Sıcak hava dalgasının etkili olmasının ardından orman yangınları yeniden ortaya çıktı.
Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen yangınlar, ekipleri alarm durumuna geçirdi.
Başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı.
Nöbet ve devriyeler başladı
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma timleri, söz konusu yerlerde nöbet tutup, devriye geziyor.
Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor.
Piknik yapan vatandaşlara uyarı
Sıcak havalardan kaçarak Uludağ'da piknik yapan vatandaşlar uyarılırken, ormanların içi ve çevresinde olası yangınlara karşı drone ile inceleme gerçekleştiriliyor.
Bursa Valiliği resmi tescilli orman parkı, piknik-mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 08.00'e kadar mangal, semaver ve benzeri amaçlarla kontrollü ateş yakmayı yasaklamıştı.