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    Uludağ'da yerleşim alanına inen ayı otomobile saldırdı

    Sarıalan bölgesinde karnı acıkarak yerleşim alanına inen ayılar çöpte yiyecek aradı. Bu esnada otomobille geçen iki gencin verdiği selama öfkelenen ayı, saldırıya geçti.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:29
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    Uludağ'da yerleşim alanına inen ayı otomobile saldırdı

    Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi yerleşim alanlarına indi.

    Yemek arayışına giren ayılar, çöp kutularını devirmeye başladı.

    AYIYA SELAM VERDİLER

    O sırada araçlarıyla yoldan geçmekte olan iki sürücü, camı açarak yiyecek arayan ayıya selam verdi.

    OTOMOBİLE SALDIRDI

    Duruma sinirlenerek otomobile saldıran ayı, iki gencin kamerasına yansıdı.

    Uludağ'da yerleşim alanına inen ayı otomobile saldırdı VİDEO

    Uludağ da yerleşim alanına inen ayı otomobile saldırdı #1

    Uludağ da yerleşim alanına inen ayı otomobile saldırdı #2

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