Ümit Özdağ: İçişleri Bakanı olmak isterim Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun safına katılan Ümit Özdağ, açık açık İçişleri Bakanı olmak istediğini söyledi.

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28 Mayıs öncesi her gün siyasetçilerden farklı bir hamle geliyor.

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasından sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik protokol imzalayan Özdağ, görüşme öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özdağ, ülkedeki göçmenlerle ilgili paylaşımında, "Ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." ifadelerini kullandı.

"Seçimden sonra konuşurlar"

Bu paylaşımdan sonra İçişleri Bakanı olacağı konuşulan Özdağ'a, Sözcü TV'de bu konu soruldu.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Ben ve partim bunu ister ama bu ayın 28'inden sonra diğer siyasi partilerle Cumhurbaşkanı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde konuşacağı bir konudur. Biz sadece Kemal Bey ile konuşuruz.

Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede imzalanan protokol dışında bu konu hakkında bir onay alındı mı sorusuna ise cevap vermedi.