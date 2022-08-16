Cumhurbaşkanı adayının hala Mansur Yavaş olduğunu söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili, "Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

Parti olarak nisan ayından itibaren Türkiye'nin gündemini belirlediklerini iddia eden Özdağ, halkın gerçek gündemini anlayıp, siyasete taşıdıklarını aktardı.

Daha önce yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gerektiğini savunan Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sert sözlerle yüklendi.

"Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır"

"Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor." diyen Özdağ, "Elinizde seçimi birinci turda kazanacak bir aday varken, 2011'den bu yana girdiği her seçimi kaybetmiş bir genel başkanın siyasi kariyerini şimdi bir de cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek bitirmek istemesi, onun bireysel tercihidir. Ancak biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin yine bir şike seçim kaybetmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin konuştu VİDEO



"Adayımız hala Mansur Yavaş"

Bir partilinin "Cumhurbaşkanı adayınız hala Mansur Yavaş mı?" sorusuna "Hala Mansur Yavaş" yanıtını veren Özdağ, başka bir partilinin "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusunu ise "Sen gazeteci misin, sağ ol teşekkür ediyorum. Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil." şeklinde yanıtladı.