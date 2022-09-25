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Ümit Özdağ, parti üyesini dövdürdü iddiası

Ümit Özdağ, parti üyesini dövdürdü iddiası

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, partiden istifa ettiğini belirterek "Ümit Özdağ azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler" dedi.