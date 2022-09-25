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    Ümit Özdağ, parti üyesini dövdürdü iddiası

    Ümit Özdağ, parti üyesini dövdürdü iddiası

    Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, partiden istifa ettiğini belirterek "Ümit Özdağ azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 14:29
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    Sığınmacılara olan nefretiyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif eylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

    Bu kez yaşanan korkunç olay, Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam'ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya atıldı.

    Soner Çam, Özdağ'ı eleştirdiği için 20 adamı tarafından vahşice darbedildiğini açıkladı.

    Partiden istifa etti

    Çam, Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

    Darbedildiğini kanıtlamak için arkadaşının ve kendisinin fotoğrafını yayınlayan Çam, şu ifadeleri kullandı;

    "20 kişi darbetti"

    "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler."

    Ümit Özdağ, parti üyesini dövdürdü iddiası #1

    Ümit Özdağ, parti üyesini dövdürdü iddiası #2

    Ümit Özdağ, parti üyesini dövdürdü iddiası #3


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