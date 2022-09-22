Ümit Özdağ'ın Marmaris'i sığınmacılar yaktı yalanı

Marmaris'teki yangının sığınmacılar tarafından çıkarıldığını ileri süren Özdağ'a yanıt, İsmail Çataklı'dan geldi. Yangının bir arıcı tarafından çıkarıldığını belirten Çataklı, Özdağ'a 'yalancı' dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde ormanlık alan alevlere teslim oldu…

Dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Kızılçam ağaçları ile çevrili alanda etkili olan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi. Alevler, 19 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.

Yangına sebebiyet verdiği iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen 85 yaşındaki M.Y. gözaltına alındı.

Bölgede yangının izleri silinmeye çalışırken, her fırsatta sığınmacılara yönelik ifadeleri ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine çok konuşulacak bir iddiaya imza attı.

"Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor"

Özdağ, bir vatandaş tarafından yayınlanan bölgedeki durumun ciddiyetini ortaya koyan videoyu paylaşıp, yangının ‘sığınmacılar’ tarafından çıkarıldığını ileri sürdü.

Özdağ paylaşımına, “Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor.” notunu düştü.

“Siyaseti yalan üzerine kurulu"

Ümit Özdağ’a yanıt, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı’dan geldi.

Çataklı, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile Özdağ’ın iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

“Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha… Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış! İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi.”

Çataklı, Özdağ’a ithafen “İzle yalancı” diyerek yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan bir video da paylaştı.

Marmaris’te çıkan yangınla ilgili 85 yaşındaki arıcı gözaltına alındı VİDEO

Yangını, 6 Filistinli çıkardı iddiası

Öte yandan Ümit Özdağ, Çataklı’nın iddialarına, yangının 6 Filistinli göçmenin ısınmak için yaktığı ateşten çıktığını ileri sürdü.

Özdağ, Kuşadası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İskender Avcı’nın açıklamalarını referans göstererek, “Tahmin ettiğim gibi. 6 Filistinli ısınmak amacı ile ateş yakıyorlar. Yangın müdahale ile söndürülüyor. Jandarmaya Filistinlilerden bahsedilmemesi için baskı yapılıyor. Bütün Kuşadası suçluları biliyor. İçişleri yalan söylüyor. Her zaman olduğu gibi.” ifadelerini kullandı.