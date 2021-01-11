Euro
9.0509
0.28%
Dolar
7.4343
0.83%
Altın
442.21
0.93%
Borsa
1.553
0.79%
Bitcoin
272.390
-9.89%
EXEN Coin
11.47
0.96%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

    Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan ve babası Durak Uygun ile gözaltına alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 13:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

    Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

    Cinayet soruşturmasında delil yetersizliğinden serbest bırakılan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin yayınlanmasının ardından, kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

    Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alınmıştı.

    Hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenilirken, emniyetteki işlemleri sona eren Uygun adliyeye sevk edildi.

    Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi #1

    Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir