Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan ve babası Durak Uygun ile gözaltına alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

Cinayet soruşturmasında delil yetersizliğinden serbest bırakılan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin yayınlanmasının ardından, kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile madde kullanımı görüntülerinde yer alan bir kadın da gözaltına alınmıştı.

Hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenilirken, emniyetteki işlemleri sona eren Uygun adliyeye sevk edildi.