Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
390.491
1.00%
EXEN Coin
25.48
3.95%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Ümraniye'de asker uğurlaması yapan grup

    Araçlarıyla caddedeki trafiği durduran grup, arkadaki sürücülerin kornaya basmasına aldırış etmedi.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de asker uğurlaması yapan grup

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Sütçüimam Caddesi üzerinde asker uğurlaması yapan bir grup, otomobilleriyle yolu kapattı.

    Meşaleler yakan grup, kendi içlerinden bir kişiyi havaya atarken 'En büyük asker bizim asker' sloganı attı.

    YOLU KAPATIP ASKER UĞURLADILAR

    Gruptakilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Kutlama sebebiyle kapanan caddede trafik yoğunluğu oluştu. Grubun bir süre sonra yollarına devam etmesiyle trafik normale döndü.

    Ümraniye'de yolu kapatıp asker uğurlaması yapan grup

    Ümraniye de asker uğurlaması yapan grup #1

    Ümraniye de asker uğurlaması yapan grup #2

    Ümraniye de asker uğurlaması yapan grup #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir