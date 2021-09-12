Ümraniye'de asker uğurlaması yapan grup

Araçlarıyla caddedeki trafiği durduran grup, arkadaki sürücülerin kornaya basmasına aldırış etmedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Sütçüimam Caddesi üzerinde asker uğurlaması yapan bir grup, otomobilleriyle yolu kapattı.

Meşaleler yakan grup, kendi içlerinden bir kişiyi havaya atarken 'En büyük asker bizim asker' sloganı attı.

YOLU KAPATIP ASKER UĞURLADILAR

Gruptakilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Kutlama sebebiyle kapanan caddede trafik yoğunluğu oluştu. Grubun bir süre sonra yollarına devam etmesiyle trafik normale döndü.

Ümraniye'de yolu kapatıp asker uğurlaması yapan grup