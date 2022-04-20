Umre turları başladı mı? Umre tarihleri ve ücreti 2022

Umre turları başladı mı? Umre tarihleri ve ücreti 2022

Umre ziyaretine gitmek isteyen Müslümanlar, "umre seferleri başladı mı, fiyatı belli oldu mu" sorularına yanıt arıyor. Peki 2022 umre ziyaretleri açıldı mı, ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır kutsal topraklara hasret kalan Müslümanlar, kavuşmak için gün sayıyor.

Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri için Türkiye'ye kapılarını açtı.

Bu yıl hac için kurası çıkanlar ve belirlenen kontenjana göre ziyaretçi kabul ediliyor ancak umre için herhangi bir kura bulunmuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Kurulu açıklamasına göre, umre seferlerinin başlayacağı tarih de netleşti.

Türkiye’den umreye gitmek isteyenler ise "Umre fiyatı belli oldu mu?", "Umre ne zaman başlıyor" sorularının cevabını araştırıyor.

İşte 2022 umre tarihi ve fiyatı...

2022 Umre turları başladı mı?

Hac ve Umre Kurulu, 2022 yılı Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu.

2022 Umre turu ne kadar?

2022 yılı için belirlenen Umre fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak son fiyatlardan yola çıkılarak bir tahmin elde edilebiliyor.

En son 2020 yılında açıklanan umre ücreti, ortalama 4-6 bin Suudi Arabistan Riyali (SAR) tutarındaydı. 1 SAR yaklaşık olarak 4 Türk Lirası değerinde.

Tur şirketlerine göre değişmekle birlikte umre turlarının en az 20 bin lira civarında olması bekleniyor.