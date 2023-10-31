UNICEF: Gazze'de 940 çocuk kayıp BM Çocuklara Yardım Fonu yaptığı açıklamada, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. 940 çocuğun kayıp olduğu rapor edildi" dedi.

AA

İsrail'in abluka altına aldığı ve 7 Ekim'den beri vurduğu Gazze'de durum gittikçe kötüleşiyor...

Su, elektrik, yakıt ve ilaç ihtiyacı olan Gazze'ye yardım gelmezken İsrail, çocukları öldürüyor.

Daha yaşını doldurmamış 133 çocuğun canına kıyan İsrail nedeniyle 940 çocuk ise kayıp.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki insani krizden en çok çocukların etkilendiğini belirterek “Gazze'de her gün 420'den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor.” dedi.

"Gazze çocuklar için mezarlığa döndü"

UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tıbbı bakım eksikliğine dikkat çekildi

Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)