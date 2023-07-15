'Üniversite harçları geri geldi' dedikodusu sosyal medyanın yalanı çıktı Üniversitelerin birinci öğretim programlarında uygulanan harç ücretlerinin geri geldiğine dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı sadece ikinci öğretim haç ücretlerine zam geldiği öğrenildi.

Üniversitelerin birinci öğretim programlarında uygulanan harç ücretleri, geçtiğimiz yıllarda kaldırıldı.

Öğrencileri rahatlatan bu uygulamanın ise Resmi Gazete'de yayınlanan kararla geri alındığı iddia edildi.

2012 yılında kaldırılan harç uygulaması ise devam edecek. Sosyal medya ve bazı sitelerde yapılan haberler, gerçeği yansıtmıyor.

İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler, harç ödemeye devam edecek.

Ödemeler devlet tarafından karşılanacak

Birinci öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin ödemeleri gereken ücretler, devlet tarafından karşılanmaya devam edilecek.

Sosyal medya üzerinden yayılan haberlere dikkat edilmesi gerektiği ve bilgi kirliliğinin fazlalığı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

İkinci öğretim ücretleri arttı

Söz konusu karar ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde artış getirdi. Cari hizmet maliyetleri geçen yıla göre 63,72 oranında artması sebebi ile ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda artmış oldu.

Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecekler.

Geçen yıl kayıt yaptıran bu öğrenciler cari hizmet maliyetinin 1.5 katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödemişlerdi. Geçen yıl ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin hakları devam ediyor.