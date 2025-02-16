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İsrail, Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptıklarıyla on binlerce masumun ölümüne yol açtı.

Yaklaşık 48 bin kişinin yaşamını yitirdiği soykırımda Gazze adeta viraneye döndü.

Gazzeliler bir yandan İsrail'in zulmü diğer yandan da kış şartlarıyla uğraşırken 19 Ocak Pazar günü ateşkes anlaşması yapıldı.

Anlaşma kapsamında karşılıklı esir takası yapılırken bir yandan da İsrail'in saldırılarında ölen kayıp insanların cesetlerine ulaşılıyor.

FİLİSTİN KONUSUNA BAKAN DİREKTÖRLE GÖRÜŞTÜ

Gazze'de yaşanan yıkım sürerken ünlü sanatçı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

Kısa bir süre önce ABD'de sivil toplum kuruluşu Ahbap America'yı kuran Levent, Birleşmiş Milletler'de görüşmeler yaptı.

Levent, "Geçtiğimiz günlerde maalesef Donald Trump'ın hepimizi derinden yaralayan bir açıklaması oldu. 'Gazze boşaltılacak ve Amerika oraya yerleşecek.' Bu, yüzyıl öncesinde bile söylense gerçekten infial yaratacak bir şey ama belki Trump, kendi gücüyle bunu söylemeye çalıştı. Ben de Birleşmiş Milletler'deki, özellikle Filistin konusuna bakan direktörlerle bir toplantı istedim." dedi.

"DİĞER ÜLKELERDEKİ POPÜLER SANATÇILARA DA ULAŞIP KONSER VERMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Haluk Levent, bu toplantıda, İstanbul'da ve Avrupa'da da konserler verileceğini ve bu konserlerin gelirlerinin Gazze'ye aktarılmasını istediğini söylediğini ifade etti. Levent, şunları kaydetti:

"Onlar da (bu fikre) destek verdiler. Ben Birleşmiş Milletleri kimi zaman çok ağır eleştiren insanımdır. Tweetlerimde de var. Fakat bu konuda artık uluslararası alanda ses getirmemiz gerekiyor. Ben bir sanatçı, bir müzisyen olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hiç değilse torunlarıma, 'ben bir şey yapmadım' demek istemiyorum. Oradaki Gazze halkının acılarını derinden hissediyorum. Diğer ülkelerdeki popüler sanatçılara da ulaşıp onların konser vermesini sağlamaya çalışıyorum."

"GAZZE, GAZZELİLERİNDİR"

Filistin konusunda söylenecek tek sözün "Gazze, Gazzelilerindir" olduğunu vurgulayan Haluk Levent, "Bu konuda konserden gelecek para, zaten çok küçük bir paradır Gazze halkı için. Ama bu sembolik bir durum. Aslında bu bir söylem. Onun için herkesi bu konsere davet ediyorum. 30 Nisan'da İstanbul'da olacak." ifadesini kullandı.

TRUMP: GAZZE ŞERİDİ'Nİ DEVRALACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.