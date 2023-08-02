Ünlüler sessiz: Eda Ece'den Disney'e göstermelik tepki Disney Plus'ın ekran yüzü olarak bilinen Eda Ece, platformun Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine göstermelik tepki gösterdi. Ece'nin paylaşımında Disney adını geçirmemesi ise dikkat çekti.

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Bir Ermeni haber sayfası ise "Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." paylaşımı yaptı.

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus Ermeni lobilerine boyun eğdi.

Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı bildirildi.

Ermeniler sevindi

Bir Ermeni haber sayfası ise bu karardan büyük mutluluk duydu.

Yapılan haberde "Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." notu düşüldü.

Ünlü isimler sessiz kaldı

Siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden tepki gösterilmesine rağmen ünlü isimler skandal karara sessiz kaldı.

Seçim dönemi başta olmak üzere her fırsatta siyasete müdahil olmaya çalışan ünlü isimler Disney'in kararına hiçbir tepkide bulunmadı.

İlk tepki gösteren isim

Disney Plus'ın bazı projelerinde yer alan birçok oyuncu skandal karara sessiz kalırken, platformun marka elçisi olan Ede Ece, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Göstermelik paylaşımda bulunan Ece, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk." notunu düştü.

Disney'in adını geçirmedi

Eda Ece'yi paylaşımından dolayı takdir edenler olsa da Disney Plus'e tek bir kelime yorum yapmaması dikkat çekti.

'Atatürkçüyüm' paylaşımları akıllara geldi

Seçim döneminde deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan oylara eleştiren Ece, kendini savunurken "Ben Atatürkçüyüm, vatanseverim, eleştirebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

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Cem Yılmaz tebrik etmişti

Ünlü isimler sessizliğini korurken Disney Plus'ın yayın hayatına başladığı zaman tebrik mesajları yayınlayan Cem Yılmaz'ın ise duruma nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

O dönem sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, şunları kaydetmişti:

Türkiye de yayına başlayan Disney+'a ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist yönetmen, oyuncu, tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim.

Tarkan ve Şahan Gökbakar tepki verecek mi?

Skandal kararın etkisi sürerken her durumda siyasi mesaj veren Tarkan ve Şahan Gökbakar'ın ise 'Atatürk' mevzusuna karşı tepkisiz kalmaları vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.