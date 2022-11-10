Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 84'üncü ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anılıyor. Ünlüler, Ata'ya olan özlem ve hasreti, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önder'ini kaybedişinin 84'üncü yılı...

Dünyaya ders veren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde gözlerini sonsuzluğa yumdu.

10 Kasım günü, saat 9'u 5 geçeyi gösterirken, Türkiye yasa büründü.

Türkiye, Ata'sının ebediyete intikal ettiği günü, her yıl aynı gün ve aynı saatte saygı ve minnetle anıyor.

"Milletim beni nereye isterse gömsün, yeter ki beni unutmasın"

Talihsiz olay sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın." vasiyeti akıllara geldi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacaklarını ölüm yıl dönümünde bir kez daha dile getiren ünlüler, sosyal medya hesapalrından paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar...

Türkan Şoray

Ata'm, seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün.

Demet Evgar

"Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle…"

Volkan Konak

"Eser durursun hafızamda. Işığım benim..."

Fazıl Say

"10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle saygıyla analım. Cesur liderdi."

Gülşen Bubikoğlu

"Canım ATATÜRK. Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum."

Pınar Altuğ

"ATA'M"

Acun Ilıcalı

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

Demet Akalın

"Tüm dünyanın saygısını kazanmış yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da saygı sevgi ve özlemle anıyoruz."

Cem Yılmaz

"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."

Murat Boz