Ünlülerin velayet savaşları: Deniz Uğur, Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek Reha Muhtar, çocuklarının annesi oyuncu Uğur Deniz'e karşı velayet davasını kazanırken mahkeme, Deniz Uğur'un velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları için nafaka ödemesine karar verdi.

ensonhaber.com

Ünlü isimler arasındaki velayet savaşları sık sık haberlere konu olur.

Bu kez ise emsal oluşturacak bir dava sonuçlandı.

Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandıktan sonra aralarında velayet savaşı başladı.

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı.

Velayetler dağıtıldı

Mahkeme, kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin savunmalarının ardından kararını açıkladı.

Oğlu için Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek

Mahkeme heyeti, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Bu kararın emsal oluşturacağı belirtilirken, karar bir anda gündem oldu.