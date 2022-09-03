Ünsal Ban hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

Başsavcılığın itirazı sonrası Ban'ın durumuna ilişkin yeni karar alındı.

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, ev hapsi kararına yönelik itirazı kabul etti.

Başsavcılık, "kişisel verilerin gizliliğini ihlal", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının hemen ardından harekete geçti.

Tutuklamaya yönelik gözaltı kararı

Yapılan itirazın ardından, Ban hakkında tutuklamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Ünsal Ban, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak.

Ban ile ilgili soruşturma süreci

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Evrakları bahçede yaktılar

Ahmet K'nın Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

AA'nın haberine göre, bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi. Bugün sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nın eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı ViDEO