Ürdün'den Trump'ın Gazze planına destek

Haber Merkezi

Beyaz Saray'ı ziyaret eden Ürdün Kralı Abdullah, bölgedeki barış çabalarını destekleyeceğini belirterek, Mısır'ın bu konuda sunacağı planı görmek için beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Trump, Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir yaşam alanları inşa edileceğini öne sürerek, Gazze'yi devralma planını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da Kral Abdullah ile bir araya gelen Trump, "Filistinliler Gazze dışında bir yerde güvenle yaşayacak" diyerek, Ürdün ve Mısır'ın bu konuda adımlar atabileceğini vurguladı.

KRAL 2. ABDULLAH: "2 BİN HASTA ÇOCUĞU KABUL EDECEĞİZ"

Trump, Gazze'yi devralacaklarını ve Filistinlilerin, Ürdün ve Mısır'da yaşayabileceklerini dile getirdi. Kral Abdullah ise, "Ürdün olarak hasta durumdaki 2 bin çocuğu kabul edeceğiz" diyerek, Filistinli çocuklar için bir yardım çağrısında bulundu.

Ayrıca, Hamas'a yönelik de tehditte bulunan Trump, "Hamas'ın tüm rehineleri Cumartesi gününe kadar serbest bırakması gerektiğini" belirterek, aksi halde "her şeyin sona ereceği" uyarısında bulundu.