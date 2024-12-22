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İHA

Uşak'ta 34 GOB 565 plakalı jeep Durak Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde aynı istikamette ilerleyen S.G. (22) idaresindeki Tofaş marka 43 PE 218 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle jeep araç elektrik panosuna vurması sonucunda devrildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan cip sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve cip araçta yolcu konumunda bulunan Y.O. (54) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.