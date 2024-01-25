Üsküdar Belediyesi'nden dev hizmet! İhtiyaç sahibi vatandaşın evi yenilendi Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye ekiplerinin bölgedeki bir vatandaşın evindeki tadilat ihtiyacını giderdiği anlara yer verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

AK Parti yönetimindeki il ve ilçelerde vatandaşlar hizmetlerden oldukça memnun.

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Hizmet anlayışıyla ön plana çıkan ve adeta il yönetimlerine örnek olan bölgelerden biri de Üsküdar Belediyesi.

Hilmi Türkmen başkanlığındaki belediyede, halkın tüm ihtiyaçlarına kulak veriliyor.

"Milletimiz için aşk ile..."

Yapılan hizmetlerden birini sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, şu notu ekledi:

İhtiyaç sahibi, hasta, yaşlı, bakıma, yardıma muhtaç bir komşumuzun evine kendi imkanlarıyla yapamayacağı bir tadilatı, belediyemizin imkanları ve ustalarıyla biz yapabiliriz.



Evim Üsküdar projemiz ile yüzlerce evimizde gördüğünüz bu değişim yaşandı.



Milletimiz için aşk ile…

Ev yenilendi

Videolu paylaşımda, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde yaşanan değişim gözler önüne serildi.

Bakımsız kalan ve tadilat ihtiyacı olan dairede ekipler boya yaparak yıpranmış görüntüyü ortadan kaldırdı.