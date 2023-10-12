Üsküdar Belediyesi'nden hasta ve yatalak vatandaşlara hizmet: Ücretsiz hasta bezi... Hilmi Türkmen yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, bölgede yaşayan yaşlı ve yatalak olan vatandaşların evine ücretsiz bez ulaştırıyor. Türkmen hizmeti paylaşarak, "Hiçbir ihtiyaç sahibi hemşehrimiz kalmasın" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Çalışmalarıyla büyükşehirlere örnek olacak ilçe belediyelerinden biri de Üsküdar Belediyesi.

Hilmi Türkmen yönetimindeki belediyede, çalışmalar büyük takdir topluyor.

Bölge halkının memnuniyet duyduğu çalışmalarda 7'den 70'e tüm vatandaşlar düşünülüyor.

Hemen her ihtiyaçları karşılanan vatandaşların dilek ve istekleri kısa sürede yerine getiriliyor.

Ücretsiz bez hizmeti

Bir çalışma da hasta ve yatalak hastalar için yapılıyor.

Bölgede yaşlı ve yatalak olan hastalara, belediye ekiplerince ücretsiz bez hizmeti veriliyor.

Maliyeti oldukça yüksek olan medikal ihtiyaç, vatandaşlara adeta nefes oluyor.

"Hiçbir ihtiyaç sahibi hemşehrimiz kalmasın"

Bu çalışmaların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar geneli hasta, yatalak durumda olup da, ücretsiz hasta bezi hizmetimize ulaşamayan hiçbir ihtiyaç sahibi hemşehrimiz kalmasın isteriz.

Bilenlerin bilmeyenlere iletmesi ricasıyla…"

"Selamlarımızı iletin..."

Videoda ise bezi ulaştıran bir personelin, "Belediye başkanımızın selamı var." diyerek bezi teslim ettiği, yaşlı kadının da, "Allah razı olsun selamlarımızı iletin." dediği görüldü.