Üsküdar Belediyesi'nin geleneksel iftarı depremzedelerle yapıldı! 50 binden fazla vatandaş katıldı

11 ayın sultanı Ramazan'da son günlere girildi...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke büyük bir yasa girdi.
Tek yürek olan Türkiye'de buruk geçen Ramazan ayında birlik beraberlik çağrıları yapıldı.
Bu süreçte depremzedeleri düşünenlerden biri de Üsküdar Belediyesi oldu.
İlk andan itibaren büyük bir mücadele koyan Üsküdar, son olarak kente gelen depremzedeleri ramazanda da unutmadı.
Geleneksel Üsküdar iftarı yapıldı
Vatandaşların yanında olmak isteyen Üsküdar Belediyesi buruk geçen Ramazan'ın son günlerinde vatandaşları bir araya getirmek amacıyla geleneksel iftarını düzenledi.
6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerine gelen depremzedelerle kalabalık iftar sofrası kuruldu.
İftar programına yaklaşık 50 bini aşkın vatandaş katıldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Sahili'nde organize edilen, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.
"50 bini aşkın vatandaşımızla yaptık"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:
Sn. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Geleneksel Üsküdar İftarımızı,
İstanbul’daki depremzede misafirlerimiz
ve bu mübarek gecede bizi yalnız bırakmayan 50 bini aşkın vatandaşımızla yaptık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.