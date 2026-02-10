Abone ol: Google News

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet operasyonu

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli 2 doktor, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastalardan rüşvet talep etme suçundan gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 10:14 Güncelleme:
  • Üsküdar Devlet Hastanesi'nde iki doktor, hastalardan rüşvet talep etme suçlamasıyla gözaltına alındı.
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, doktorların ameliyat işlemleri için usulsüz ücret istediği belirlendi.
  • Emniyet güçleri, hastaneye düzenledikleri operasyonla doktorları gözaltına aldı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında iki doktorun usulsüzlük yaptığını tespit etti.

HASTALARDAN RÜŞVET İSTEYEN DOKTORLAR

Görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği öğrenildi.

(G. Ö) ve (C. G) isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.

POLİS EKİPLERİ HASTANEDE

Soruşturma kapsamında emniyet güçleri hastaneye rüşvet operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktor hedefteydi.

2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

