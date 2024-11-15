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AA

İstanbullunun çilesi bitmiyor.

Ulaşımda art arda yaşanan sorunlar vatandaşı isyan ettirdi.

Son olarak Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza, yolculara panik dolu anlar yaşattı.

Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

5 DURAK BOYUNCA DURMADAN İLERLEDİ

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

RAYLAR ÜZERİNDE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDILAR

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK RESMEN"

Vagonu raylar üzerinde yürüyerek terk etmek zorunda kalan bir vatandaş, yaşadığı olaya ilişkin sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: