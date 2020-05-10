Üsküdar'da 65 yaş ve üzeri çocuklar gibi eğlendi

Üsküdar'da 65 yaş ve üzeri çocuklar gibi eğlendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 4 saatte çocuk parkına giden yaşlılar; salıncağa bindi, kaydıraktan kaydı.

65 yaş ve üstü yaşlıların 4 saatlik sokağa çıkma izni bitti.

Geriye, dikkat çeken bu görüntüler kaldı. Yaşlıların çoğu soluğu sokakta alırken, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde çok sayıda yaşlı parklara gezmeye gitti.

Yaşlılar, boğaza nazır salıncağa binip, kaydıraktan kaydı ve çocuklar gibi eğlendi.

"2 SAAT YÜRÜDÜM"

Koronavirüs riskinden uzak durmak için yaklaşık iki aydır evlerinde kalan yaşlılar, 4 saatlik sokağa çıkma izni uygulandığı için mutlu olduklarını söyledi. 50 gündür evde olduklarını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Çarş, “Ben bunaldım. Allah razı olsun izin verenlere. Bizi sokağa bıraktılar. Parkta sallanıyorum. Gittim, tur attım. Yaklaşık 2 saattir yürüyorum.” dedi.

"ÖLÜMLERİ ENGELLEDİLER"

65 yaşındaki Fatma Bulut, "Martın 14'ünden beri içerideyim. Parka geldim. Herkese çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bizleri evlerde tutmak ile beraber yaşlıların, yaşlı hastaların ölümlerini engellediler." şeklinde konuştu.