Üsküdar'da bir şahıs, camiye girmek isteyen kadına "Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim için havasın!" ifadelerini kullanıp kadının camiye girmesine izin vermedi.

İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen genç kadına, orada bulunan erkekler müdahalede bulundu.

Genç kadının camiye girmemesi gerektiğini iddia eden şahıs, Peygamberin bununla ilgili bir hadisi olduğunu söyleyip, kadının hadislerden uzak yaşadığnı belirterek "Peygamberin hadislerini okuyun." dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim." dedi.

"BENİM GÖZÜMDE HAVASIN"

Tartışma sırasında, "Sen benim gözümde havasın." diyen erkeğe sitem eden genç kadın, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterip camiden uzaklaştı.

İşte tartışmanın yaşandığı görüntüler;

Üsküdar'da kadınlar camiye giremez kavgası VİDEO