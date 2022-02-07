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- Üsküdar'da patlama yaşanan bina için yıkım çalışması başladı
Üsküdar'da patlama yaşanan bina için yıkım çalışması başladı
Üsküdar’da öğlen saatlerinde doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor.
- AA
- 07.02.2022 - 20:17
- Güncelleme : 07.02.2022 - 20:21
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
YIKIM BAŞLADI
İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.
Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER
İş makinelerinin sokağa girdiği sırada apartmanda oturanlar, evlerine girmek istedi.
Polis, yıkılma riski olan apartmana girilmesine müsaade etmezken, bina sakinleri yıkım anlarını gözyaşları içinde izledi.
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı VİDEO