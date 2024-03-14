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Üsküdar'dan son seçim anketi: Hilmi Türkmen fark attı!

Üsküdar'dan son seçim anketi: Hilmi Türkmen fark attı! SONAR Araştırma, İstanbul ile ilgili yaptığı son anket çalışmasında Üsküdar'da katılımcılara oy tercihlerinin hangi adaydan yana olacağını sordu. Anketten çıkan sonuca göre Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, en yakın rakibine 10 puanlık fark atarak yüzde 50,4 ile ilk sırada yer aldı.