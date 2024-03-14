Üsküdar'dan son seçim anketi: Hilmi Türkmen fark attı!

Vatandaşlar 31 Mart'ta, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.
Siyasi partiler ve adaylar kalan 17 günde çalışmalarını iyice yoğunlaştırırken dikkat çeken anket sonuçları gelmeye devam ediyor.
Son olarak SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programında, İstanbul ile ilgili yapılan son anket çalışmasını açıkladı.
Hilmi Türkmen zirvede
Ankette, katılımcılara "Üsküdar Belediye Başkanlığı seçimlerinde ismini sayacağım partiler ve adaylarından hangisine oy verirsiniz?" diye soruldu.
SONAR'ın verilerine göre 31 Mart yerel seçimlerinde mevcut başkan ve AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen'in önde çıktığı görüldü.
En yakın rakibine 10 puan fark atan Türkmen, yüzde 50,4'lük oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
Hilmi Türkmen'e en yakın oy oranını ise CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş aldı.
En yakın rakibine 10 puan fark attı
Dedetaş, Türkmen'in ardından yüzde 40,1'lik oy oranında kaldı.
Üsküdar'da üçüncü sırayı ise yüzde 3,8'lik oy oranıyla İyi Parti'nin adayı Ertaç Ergüven aldı.
Dördüncü sıraya da yüzde 2,6 oy alan Yeniden Refah Partili Turgut Sadıkoğlu yerleşti.
Diğer partilerin oy oranlarının ise yüzde 3,1'de kaldığı görüldü.
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