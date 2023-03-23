Üsküp-İzmir uçağında sarhoş yolcu kabin ekibine saldırdı Üsküp-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları uçağı, alkollü yolcunun kabin ekibine saldırması nedeniyle büyük bir kavgaya sahne oldu. Kavganın büyümesi üzerine diğer yolcular da alkollü şahsı darbetti.

Haber Merkezi

Üsküp'ten İzmir'e hareket eden bir uçakta akılalmaz anlar yaşandı.

Yolculuk sırasında alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.

Kabin ekibine saldırdı

Uyarılara aldırış etmeyen şahıs, son olarak kendisini uyarmak için yanına gelen kabin ekibine saldırdı.

Yaşanan arbedede personelin parmağını ısıran alkollü şahıs, tansiyonun yükselmesiyle tekme ve yumruk atmaya başladı.

Diğer yolcular darbetti

Daha sonra diğer yolcuların yaşananlara müdahil olmasıyla birlikte alkollü şahıs, diğer yolcular tarafından darbedildi.

Kavga kameralara yansıdı

Gergin anların yaşandığı kavgayı diğer yolcular telefon kameralarıyla anbean kayıt altına aldı.

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