Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını sürdürerek önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen NARKOÇELİK operasyonlarıyla, mücadelede kritik adımlar atıldı.

Operasyonlarla ilgili detayları ise İçişleri Bakanlığı açıkladı.

ZEHİR TACİRİ VE SOKAK SATICISI 2 BİN 248 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uyuşturucu Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında;

- 2 Ton 12 Kg Uyuşturucu Madde,

- 890 Bin 35 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi



- Zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüpheli yakalandı.



Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112’yi arayın. Biz gerekeni yapalım.



- Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

3 bin 165 ekip,

8 bin 236 personel,

34 hava aracı ve

82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Konya, Samsun, İstanbul, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, Eskişehir, Hatay, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Mardin, Sakarya, Trabzon, Şırnak, Çorum, Karaman, Zonguldak, Elazığ, Kütahya, Osmaniye, Muğla, Ağrı, Yalova, Van, Aksaray, Aydın, Amasya, Düzce, Kırklareli, Kilis, Karabük, Adıyaman, Bartın, Isparta, Batman, Erzurum, Bolu, Kastamonu, Çanakkale, Kırşehir, Kahramanmaraş, Edirne, Uşak, Ordu, Afyonkarahisar, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Giresun, Kırıkkale, Muş, Nevşehir, Erzincan, Iğdır, Niğde, Siirt, Sivas, Burdur, Tokat, Bilecik, Rize, Yozgat, Ardahan, Hakkari ve Kars olmak üzere 76 ilde Narkoçelik operasyonları düzenlendi.



Bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları;



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 385 kg skunk,

- 176,5 kg metamfetamin,

- 17 kg kokain,

- 8 kg bonzai ve

- 16 kg esrar ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 26 şüpheli yakalandı.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 152,5 kg metamfetamin,

- 125,5 kg esrar,

- 47 kg skunk ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 15 şüpheli yakalandı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 140 kg skunk ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 7 şüpheli yakalandı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 120 kg skunk,

- 24 kg metamfetamin ve

- 101 litre kimyasal madde ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 11 şüpheli yakalandı.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 110 kg skunk ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 2 şüpheli yakalandı.



Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 79 kg skunk ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 11 şüpheli yakalandı.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 50 kg skunk ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 9 şüpheli yakalandı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 45 kg metamfetamin,

- 11 kg eroin ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 2 şüpheli yakalandı.



Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 42 kg metamfetamin,

- 20 kg eroin,

- 13 kg esrar ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 8 şüpheli yakalandı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 37,5 kg esrar ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 2 şüpheli yakalandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 36 kg skunk,

- 5 kg bonzai ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 4 Şüpheli yakalandı.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce;

- 35 kg metamfetamin ele geçirildi.

- Uyuşturucu Satıcısı 1 şüpheli yakalandı.



Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz.