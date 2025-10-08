Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan İrem Derici'nin nişanı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde harekete geçti.

Bazı ünlü isimlere, "uyuşturucu" kapsamında operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan isimlerden birisi de İrem Derici oldu.

EVİNDEN ALINDI

İrem Derici, uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla Fulya’daki evinde, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NİŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İrem Derici'nin bugün, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nişan için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Derici’nin yakın çevresinden alınan bilgilere göre, törenin akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyordu.

Ancak sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile hazırlıklar durduruldu.