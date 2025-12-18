- Veyis Ateş, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Habertürk'ün eski spikeri Veyis Ateş ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Ateş'in gözaltında olmadığı, sadece ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Veyis Ateş'in hangi soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.