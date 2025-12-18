Veyis Ateş ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi Habertürk eski spikeri Veyis Ateş, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Saray’ına getirildi. Ateş'in hangi soruşturma kapsamında ifade vereceği henüz belli değil.