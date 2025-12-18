Abone ol: Google News

Veyis Ateş ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

Habertürk eski spikeri Veyis Ateş, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Saray’ına getirildi. Ateş'in hangi soruşturma kapsamında ifade vereceği henüz belli değil.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 17:22 Güncelleme:
Veyis Ateş ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi
  • Veyis Ateş, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
  • Ateş'in gözaltında olmadığı, sadece ifadesine başvurulacağı belirtildi.
  • Hangi soruşturma kapsamında ifade vereceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Habertürk'ün eski spikeri Veyis Ateş ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Ateş'in gözaltında olmadığı, sadece ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Veyis Ateş'in hangi soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gündem Haberleri