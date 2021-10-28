Uyuşturucuya bağlı ölümler yüzde 12 azaldı

İçişleri Bakanlığı'nca, uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerin bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azaldığı açıklandı.

Uyuşturucu ile mücadelede bir taraftan emniyet ve jandarma narkotik ekipleri operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmazken, uyuşturucuya bağlı ölümlerde de her geçen gün düşüş yaşanıyor.

Uyuşturucu madde kullanıma bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 2017 yılında 941 iken 2018 yılında 657’ye, 2019 yılında 342’ye, 2020 yılında 314’e, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 104'e kadar geriledi.

2017 yılına göre geçen yıl uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümler yüzde 67 azalırken, bu yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik azalış sağlandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA ARTIŞ

Uyuşturucuya yönelik mücadele kapsamında jandarma ve emniyet narkotik ekiplerince bu yılın 10 aylık döneminde 170 bin 327 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda; 233 bin 537 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanların 19 bin 978’i tutuklandı.

Bu yıl gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında; geçen yıla göre yüzde 39’luk, gözaltı sayısında yüzde 31’lik, tutuklu sayısında yüzde 10’luk bir artış yaşandı.

Ayrıca, bugün itibarıyla uyuşturucu suçlarından ceza infaz kurumlarında 97 bin 464 kişi bulunuyor.

YAKALANAN UYUŞTURUCU MİKTARI ARTTI

2021 yılının ilk 10 ayında yakalanan eroin miktarı yüzde 56’lık artışla 10 ton 639 kilogramdan 16 ton 586 kilograma, skunk miktarı yüzde 42,5’lik artışla 2 ton 246 kilogramdan 3 ton 201 kilograma, bonzai miktarı yüzde 56’lık artışla 1 ton 118 kilogramdan 1 ton 740 kilograma, captagon miktarı yüzde 175’lik artışla 1 milyon 903 bin 719 adetten 5 milyon 233 bin 260 adete, sentetik ecza miktarı yüzde 51’lik artışla 3 milyon 491 bin 25 adetten 5 milyon 260 bin 439 adete yükseldi.