- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Üzerinden kaçak sigara çıkan yaşlı amca
Üzerinden kaçak sigara çıkan yaşlı amca
Jandarma ekiplerinin yaşlı amcanın üzerinde yaptığı görüntülerin sosyal medyaya servis edilmesi, tepkilere neden oldu.
- Haber Merkezi
- 06.05.2020 - 13:15
Jandarma ekipleri, yaşlı bir amcanın üzerinde arama yaptı ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.
SANİYE SANİYE KAYDETTİLER
Arama yapmadan önce yaşlı amcanın üzerinde karton karton sigara olduğunu anlayan jandarma ekipleri, arama yapıldığı anda kayıt tuşuna bastı.
Görüntülerin sosyal medyaya servis edilmesi, tartışmaların da fitilini ateşledi.
Sosyal medya kullanıcıları, yaşlı amcanın görüntülerinin çekilip insanlara teşhir edilmesini yanlış buldu.