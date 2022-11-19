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    • Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuç sorgulama

    Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuç sorgulama

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı bugün gerçekleşti. Peki uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
    • 19.11.2022 - 13:32
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    Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuç sorgulama

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor.

    Geçtiğimiz günlerde uzman öğretmenlik sınavının iptal edileceği yönünde iddialar çıkmıştı. Ancak MEB bu haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.

    MEB resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almak için sınava girmek isteyen adaylar sınav gününü sabırsızlıkla bekliyordu. Beklenen gün geldi.

    2022 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı bugün saat 10:00’da başladı ve 12:30’da sona erdi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını araştırıyor.

    Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı (Uzman öğretmenlik sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

    Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuç sorgulama #1

    Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde  https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

    Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuç sorgulama #2


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