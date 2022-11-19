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Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuç sorgulama

Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı sonuç sorgulama

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı bugün gerçekleşti. Peki uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...