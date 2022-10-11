Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanığ açıklanmadığı gündeme geldi.İşte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları hakkında merak edilenler..

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 26 Eylül 2022 tarihinde başlamıştı.Adaylar tarafından merakla beklenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için sınava başvuruda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları bugün açıklandı.

Başvuru sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden şifre bilgisi ile öğrenilebilecektir.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınavdan muaf tutulacaklar

Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylar arasından 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarını gösteren belgelerini ibraz ederek MEBBİS sistemindeki ilgili modülde öğrenim durumlarını güncellenmesi halinde sınavdan muaf tutulabilecekler.