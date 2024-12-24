Uzmanlar: Asgari ücretin bir başlangıç ücreti olduğu unutulmamalı

ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşeceğini, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun perşembe ya da cuma günü toplanacağını açıkladı.

Bu aşamada Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci bir değerlendirmelerde bulunarak, bu ücretin başlangıç ücreti olma anlamını kaybederek devam ücreti haline geldiğine dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ"

Türkiye'de asgari ücretli çalışan kişi sayısının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan, Türkiye’de bugün çalışanların yarısının asgari ücretle çalışır hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Asgari ücret ne yazık ki ülkemizde fakirlik ücreti haline gelmiştir. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı veya ne kadar zam yapılması gerektiği tartışmalarından önce ülkemizde asgari ücretin asgari olmaktan ve başlangıç ücreti olmaktan çıktığını, devam ücreti haline geldiğini açıkça ifade etmek gerekir.

"ASGARİ ÜCRET BİR BAŞLANGIÇ ÜCRETİ"

Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Asgari ücret deneyim kazanana kadar ödenen bir ücrettir. Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücrettir. Ücretli çalışan kesimin ortalama yarısı bugün ülkemizde ne yazık ki asgari ücretle çalıştırılmaktadır. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Sayın Cevdet Yılmaz bu oranı yüzde 42 olarak açıklamıştır. Deneyim kazanma ücreti olan, başlangıç ücreti olan, asgari ücret artık ülkemizde devamlılık ücreti halindedir.

"AÇLIK SINIRI 22 BİN LİRA"

Bugün açlık sınırı 22 bin, ortalama yoksulluk sınırı 70 bin TL ortalama. Eğer asgari ücret devamlılık ücreti halinde kalmaya devam edecekse bugün 70 bin TL'nin altında bir asgari ücreti konuşmak, tartışmaya açmak mümkün dahi değildir.

"ÖNCELİKLE ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUN ASGARİ ÜCRETLİ KİŞİ SAYISI"