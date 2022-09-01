Vahit Kirişci: Av yasağı döneminde 47 bin denetim gerçekleştirildi

Yeni av sezonunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Vahit Kirişci, "Denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek" dedi.

Heyecanla beklenen av sezonu Akdeniz bölgesi haricinde diğer tüm bölgelerde bugün itibariyle başladı.

Gece saatlerinde yurt genelinde kutlamalar yapan balıkçılar, günün ilk ışıklarına kadar denize açıldı.

Elleri dolu dönen balıkçılar, tuttukları balıkları sergilemeye başladı.

Bakan Kirişci açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya ilişkin açıklama yaparak 15 Nisan tarihinde başlayan yasak süresi boyunda yapılan faaliyetleri aktardı.

Bin 473 aykırı durum tespit edildi

Bu kapsamda 15 Nisan-31 Ağustos 2022 yılı av yasağı dönemi boyunca yurt genelinde 47 bin 929 denetim gerçeleştirildi. Denetimlerde bin 473 aykırı durum tespit edildi.

5 milyon para cezası

Öte yandan 5 milyon 209 bin 914 idari para cezası uygulandı.

162 ton su ürünü, 44 adet balıkçı gemisi ve 932 adet muhtelif ağ ve av aracına el konuldu.

"Denetimlerimiz av sezonu boyunca devam edecek"

Bakan Kirişci tarafından yapılan bilgilendirme şu sözlerle aktarıldı:

"Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek."