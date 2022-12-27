Vahit Kirişci: Çip süresinde uzatma olabilir

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde 31 Aralık'a kadar çip taktırma zorunluluğunda yoğunluğun olmasıyla ilgili, sürede uzatmanın olabileceğini söyledi.

Evcil hayvanlara mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınmasına karar verilmişti.

Uygulamada son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı.

1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirildi.

"Çip krizi yok"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kirişci'ye, evcil hayvan sahiplerinin çip bulmakta zorluk çektiği ve yoğunluğun yaşandığı hatırlatıldı.

Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor." dedi.

"5 gün var, olabilir"

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.

3 bin 642 TL ceza

Sürenin uzatılmaması durumunda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında belirlenen tarihe kadar evcil hayvanlara çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.