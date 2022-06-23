Vahit Kirişci: Marmaris'te düne göre çok daha iyi durumdayız

Vahit Kirişci: Marmaris'te düne göre çok daha iyi durumdayız

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgede değerlendirmede bulunarak, bir önceki güne oranla daha iyi bir noktaya gelindiğini aktardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen şekilde başlayan orman yangını yaklaşık 3 gündür devam ederken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

45 helikopter ve 12 uçakla müdahele edilen yangın için bakanlar ve devlet görevlileri ilk günden beri görev başında.

Bir diğer yandan, yangında düne göre çok iyi bir noktaya gelindiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son durum bilgilendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, açıklamasında şu ifadeleri aktardı;

"Düne göre çok çok iyi durumdayız"

"Tam bir kontrolle kontrolsüzlük arkasındayız demiştik şu an itibariyle çok daha iyi durumdayız. Sabah erken saatlerde helikopterle izlemeler neticesinde. Akşam saat 20.00’a kadar hava araçları çalıştı diğer taraftan kara ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam etti. Bu ikisinin birlikte yürütülmesi neticesinde düne göre çok çok iyi durumdayız. Bunu gördük havadan.

Vahit Kirişci: Marmaris'te düne göre çok daha iyi durumdayız ViDEO







"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum"

12 uçak ve 45 helikopterimiz var bugün itibariyle. Dün 41 olan sayı bugün 57’ye çıktı. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. Dost ve kardeş ülkeler bize yardım etme talepleri geldi.

Katar 3 helikopter, Azerbaycan 1 uçak tahsis etmeyi teklif etti. Bunu değerlendirdik. 48 helikopterimiz, 13 uçağımız olacak. Toplam 61 hava aracı olacak. 253 arazöz sahada aktif.

Bize sağladıkları araç gereç bakımından Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. 24 TOMA şu an vatandaşımızın can ve mal emniyetini saplamak üzere görev alıyor.

Binin üzerinde orman çalışanı bin 600 aracın koordinasyonunda kamu görevlileri sahada. Kahramanca çalışıyor. Bakanlığımız startından akredite olan olmayan tüm STK’lar yürekleriyle destek veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum.





"103 aile tahliye edildi"

Meteorolojik veriler çalışmalarımıza ışık tutuyor. Dün endişelendik, bugün sabah özellikle havanın nemi yüzde 91’e çıktı. Bu meteorolojik verilerden olumlu yararlandık. Bugün düne göre rutubet daha gazla olacak.

Hava sıcaklığı bir miktar artabilir ama dünkü düzeyde olmayacak. 103 aile 274 birey zarar görmesin diye yangına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi.

"Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek"

50 bin 500 hektar alanı geçen sene kaybettik. Bu konuda boş durmadık 28 bin 500 hektar doğal olarak gençleştirildi. Çalışmalar hala devam ediyor. İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Bugün olumlu ve somut gelişmeler bekliyoruz.

Bu yangın meselesi bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Her türlü tahsis işlemini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik.

"3 bin hektarlık alan yangından etkilendi"



Sabah dün bugün buralarda tatil yapan tüm vatandaşlarımızdan helallik istiyoruz. Önce buraya tatil yapmaya geldiler ama yangınla birlikte her 15-20 saniyede bir hava aracının gürültüsü nedeniyle onlardan helallik istiyoruz. Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi.