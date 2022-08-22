Vakanüvis, hafızalardan silinmeyen trafik kazalarını yazdı

Vakanüvis, geçmişten bugüne çok sayıda can kayıplarının yaşandığı ve hafızalardan silinmeyen trafik kazalarını kaleme aldı.

Maalesef ne kazalar gördük…

Vakanüvis

Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazaları bir kez daha yüreğimizi dağladı.

Uzun süredir, çok sayıda can kaybının yaşandığı trafik kazaları pek görülmüyor dolayısıyla da böylesine facialar aklımıza pek gelmiyordu.

Maalesef geçmişimizde de yine milletçe yüreğimizi dağlayan pek çok kazayı görmüşlüğümüz var.

Otobüs kezzap tankerine çarpınca… 26 ölü

1950’lerden itibaren gelişen ekonomi, kara taşımacılığını büyütmüş, buna bağlı olarak da araç sayısı ve yollardaki hareketlilik artmıştı. Karayollarında giderek sayıları çoğalan otobüs şirketlerinden biri de 1965 yılının 11 Ağustos’unda büyük bir kazaya karışmıştı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir yolcu otobüsünün nitrik asit (kezzap) yüklü tanker ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 yolcu hayatını kaybetmişti. Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerden sızan kezzap hem otobüsün içine hem de çevreye yayılmıştı.

Uykudayken kazaya yakalanan yolculardan yaralanmayanlar da araçtan çıkmaya çalışırlarken, oluşan asit birikintilerinde hayatlarını kaybetmişlerdi. Kaza mahalli daha sonra “Trafik Şehitliği” ilan edilip, anıt mezar olarak düzenlenmişti.

TÜSİAD’ın müdahil olduğu trafik kazası

Konya Karapınar’da 24 Ekim 1997’de yaşanan trafik kazası ise can kaybının çokluğunun yanı sıra otobüs üreticisi firmayı savunma refleksi gösteren TÜSİAD’ın olaya müdahil olmasıyla, dönemin Başbakan’ının gündemine girmesiyle ve TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulmak istenmesi gibi unsurlarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Karapınar-Ereğli arasındaki D 330 karayolunda Man marka tanker ile Mercedes-Benz marka O403 otobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kazada 49 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

İş dünyası, Başbakan Ecevit’e mektup yolladı

Bilirkişi olarak görevlendirilen ODTÜ’den bir heyet, otobüste bazı imalat kusurları bulunduğu görüşünü savunmuştu. Şirket rapora itiraz etmiş, yargıdaki bir ara kararla otobüslerin toplatılması ve firma yöneticilerinin tutuklanması istenmiş, bunun üzerine de TÜSİAD ile Otomotiv Sanayii Derneği, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e mektup yazarak, üretici firmayı savunup, yaşananların sektörü olumsuz etkilediğini ileri sürerek olaya el konulmasını istemişti.

Uzun ve karmaşık süreç 10 Mayıs 2001’de yargının verdiği “takipsizlik” kararıyla sonuçlanmıştı. Mart 2003’te bir grup milletvekili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etmişse de önerge reddedilmişti.

Büyük kazalardan bazıları…

Yıllar içinde büyük kazalar yaşanmaya devam etti. O kazalardan bazıları şöyle:

16 Nisan 2004 Samsun- Ankara karayolu. Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı, 11 kişi öldü.

29 Temmuz 2004 Erzincan. Zincirleme kazada 25 kişi hayatını kaybetti.

9 Mart 2006 Tokat Reşadiye. Yolcu otobüsü Kelkit Çayı’na uçtu, 23 kişi vefat etti.

19 Mayıs 2006 Osmaniye-Gaziantep karayolu. Kaçak yolcuları taşıyan kamyonla bir tır çarpıştı, 42 kişi hayatını kaybetti.

14 Nisan 2007 Aksaray. Okul gezisi otobüsü bir kamyonla çarpıştı, kazada çoğu ilköğretim öğrencisi ve velileri olmak üzere 33 kişi vefat etti.

9 Eylül 2008 Ağrı. İranlı turistleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı, 17 yolcu öldü.

21 Haziran 2009 Ankara. Piknikten dönen Gazi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu minibüs devrildi, kazada 10 kız öğrenci hayatını kaybetti.

1 Mayıs 2013 Kayseri. Midibüs Çamlıca-3 baraj gölüne uçtu, 8 kişi öldü.

19 Eylül 2013 Afyonkarahisar. Otobüs kamyon çarpışmasında 7 kişi hayatını kaybetti.

26 Eylül 2012 Bolu. Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı, kazada 10 kişi öldü.

21 Aralık 2013 Kayseri. Midibüs Erciyes dağına çıkarken kaza yaptı, 11 kişi vefat etti.

23 Ocak 2014 Kayseri. Otobüs şarampole devrildi, kazada 21 kişi öldü.

TESK’in “Trafik Kazaları Sergisi”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, sık sık üyelerini kurban verdiği trafik kazalarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için pek çok çalışma yürütmüştü. Bunlardan birisi ise 2 Mayıs 2018’de düzenlenen fotoğraf sergisiyle trafik kazalarına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmıştı. Sergide ağırlıklı olarak trafik kazalarında hayatını kaybeden “ünlüler”in fotoğraflarına yer verilmişti.

Sergide yer alan isimlerden bazıları şunlardı:

“Adnan Kahveci (1993) Maliye eski Bakanı, Recep Yazıcıoğlu (2003) Denizli Valisi, Vedat Dalokay (1991) Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Aydın (1990) Sağlık eski Bakanı, Mustafa Üstündağ (1983) CHP yöneticisi, Mustafa Taşar (2007) Tarım ve Köy işleri Eski Bakanı, Ahsen Çetiner (1997) Gazeteci, Teoman Erel (1994) Gazeteci, Hande Mumcu (1994) TV Muhabiri, Boran Kaya (2000) TV Sunucusu, Ajlan Büyükburç (1999) Şarkıcı, Önder Somer (1997) Sinema Oyuncusu, Metin Oktay (1991) Futbolcu.”

İlk motorlu araç kazası 1910’daydı

Türkiye’deki ilk otomobil kazasına dair kayıtlarda görülebilen ise 28 Mart 1910 tarihli bir kaza.

Birçok kaynakta, Beşiktaş’ta meydana gelen bu kazada, bir otomobilin bir yayaya çarptığı, yayanın hafif yaralanmayla kazadan kurtulduğu belirtiliyor.

Çok sağlıklı olmamakla birlikte can kaybının yaşandığı ilk kazanın ise 26 Ocak 1912’de İtalyan Sefâreti'nde görevli Frederica Rasi isimli bir memurun kullandığı otomobil Şişli Camii yakınında İdris isimli bir şahsa çarparak ölümüne yol açmasıyla gerçekleştiği bilgisi var.

Dünyada kara yolundaki ilk ölümlü trafik kazasında ise İrlanda Parsonstown’da gökbilimci Mary Ward, 31 Ağustos 1896’da kuzeninin buharlı arabasından düşüp araç tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.