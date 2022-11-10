Vali Ali Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı: Biz seni hiç unutmadık ki

Vali Ali Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı: Biz seni hiç unutmadık ki

Vali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında sosyal medyadan paylaştığı video ile andı.

84 yıl önce, 10 Kasım 1938 günü saatler 09.05’i gösterdiğinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etti…

81 ilde yüz binlerce vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için yine meydanlardaydı.

Anıtkabir’deki ebedi istirahatgahı ziyaretçilerle dolarken, sosyal medyada da kullanıcılar Ata’ya saygı ve özlem mesajları yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, vefatının 84’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü paylaştığı video ile andı.

“Biz seni hiç unutmadık ki…”

Paylaşımına, “Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal #Atatürk’ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.” notunu düşen Yerlikaya’nın paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

“Boğaz’ı yara yara ilerleyen düşman gemilerine bakıp ‘geldikleri gibi giderler’ sözünü hiç unutmadık.

Vali Ali Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı: Biz seni hiç unutmadık ki VİDEO



Kurtuluş Savaşı’nın topyekun bir milletin intiharı olduğunu söyleyen Amerikalı generale, ‘Biz emperyalistlerin pençesine düşmüş bir kuş gibi yavaş yavaş ölüme mahkum olmaktansa, babalarımızın oğulları gibi vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ediyoruz.’ deyişini hiç unutmadık.

Afyon Kocatepe sırtlarında, Büyük Taarruz öncesi, ‘Allah Türk milletini koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir.’ duanı hiç unutmadık.

28 Ekim 1923 akşamı, 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' müjdeni hiç unutmadık.

‘Bu söylediklerim doğru olduğu gün, senden ve medeniyetteki bütün beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.’

Biz seni hiç unutmadık ki…”