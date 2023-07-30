Davut Gül: Kaçak göçmen sorunu kısa zamanda İstanbul'un gündeminden çıkacak Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül'ün gündeminde kaçak göçmen konusu vardı. Vali Gül, "Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak" dedi.

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İHA

Türkiye'nin kaçak göçmenlerle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bu mücadeleyi sürdüren isimlerden birisi de İstanbul Valisi Davut Gül.

Göreve başlar başlamaz başıboş sokak köpeği ve dilenciler konusuna büyük önem veren Vali Davut Gül, kaçak göçmen sorunuyla da önemli bir mücadele veriyor.

Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor

Vali Gül'ün emirleriyle birlikte emniyet teşkilatı İstanbul sınırları içerisinde kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül Çekmeköy’e bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sorun ve talepleri tek tek not aldı

Vatandaşlarla bir araya Vali Gül vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyip not aldı.

Kaçak göçmen sorununa değindi

Kapsamlı ziyaretini sürdüren Vali Gül'ün gündeminde kaçak göçmen sorunu da vardı.

Vali Gül, kaçak göçmenlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak

Kaçak göçmenlerle ilgili konuşan İstanbul Valisi Davut Gül şunları söyledi:

Kaçak göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bir uygulama var. İstanbul'da da çalışmalar devam ediyor. Kısa bir zamanda kaçak göçmen konusu İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminden çıkacak.

Kayıtlı göçmen sayısı 1 milyon 203 bin kişi

Resmi rakamlara göre İstanbul’da kayıtlı göçmen sayısı 1 milyon 203 bin kişi.

Bu sayıya geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler, okul ya da iş nedeniyle ikamet izni bulunan yabancılar da dahil.

Ancak İstanbul’daki göçmenlerin çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

2 ayda 16 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 2 ay önce kaçaklarla ilgili başlatılan denetimlerde 16 bin 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul'da son iki aydır güvenlik güçlerinin yoğun mesai harcadığı kaçak göçmen konusuyla ilgili yeni bir karar daha alındı.

İstanbul'daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı

İstanbul İl Göç İdaresi Başkanlığı, kayıtları başka illerde olmasına rağmen İstanbul’da yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilere 24 Eylül’e kadar kenti terk etmeleri için süre tanıdı.

Ancak 6 Şubat’taki depremden etkilenen illerdeki Suriyelilere istisna olarak, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’da geçici olarak kalma izni tanındı.