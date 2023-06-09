Vali Davut Gül: UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne 70 bin seyirci gelecek Manchester City ve Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği final maçı öncesi, İstanbul Valisi Davut Gül, incelemelerde bulundu. Gül, 15 bine yakın emniyet görevlisinin görev alacağını açıkladı.

DHA

İstanbul, 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapacak.

Türkiye'ye ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacak olan organizasyon için hazırlıklar tamamlandı.

İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan takımı İnter'in karşı karşıya geleceği maç için büyük bir heyecan yaşanıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül de, final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Seyirciler için hazırlanan bölümleri inceleyen Gül, görevlilerden bilgiler aldı.

"15 bine yakın emniyet görevlimiz tedbirlerini aldı"

Gül, incelemesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık 3-4 aylık bir hazırlık var. Yarın da inşallah maçı hep birlikte izleyeceğiz. Hazırlıkları yerinde incelemeye geldik. Güvenlik başta olmak üzere, trafik ve benzeri bütün hazırlıklar tamam. 15 bine yakın emniyet görevlimiz tedbirlerini aldı. Trafikle ilgili bazı yollar, trafiğe kapanacak. Özellikle vatandaşlarımızdan ilan edilen yollara çıkmamalarını istirham ediyoruz. Kalacak otellerden tutun da inilecek havaalanına kadar bütün güzergahlar milim milim hesaplandı. İçerde yine ağız tadıyla maç izlenebilecek. İstanbul'umuzun marka değerini daha üst seviyeye çıkartabilecek tedbirlerimiz de alındı. Bu anlamda çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. İstanbul dünyanın göz bebeği. Bu tür organizasyonlara bundan sonra da daha çok ev sahipliği yapacak.

"52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin seyircimiz gelecek"