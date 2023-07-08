Vali Gül: İstanbul'da 116 fırına cezai işlem uygulandı İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır." dedi.

ensonhaber.com

Megakentte resmi bir dayanağı olmadan ekmeğe zam yapmaya kalkışan fırıncılar için İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılmıştı.

"200 gr ekmek halen 5 TL’den satılmaktadır"

Valilik tarafından ekmeğin halen 5 TL'ye satıldığı vurgulanarak, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır.İstanbul’da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL’den satılmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.



İstanbul Valisi Davut Gül, ekmeğin fiyatını kafasına göre yükselten fırıncılara karşı cezai işlem uygulandığını duyurdu.

"116 fırına cezai işlem uygulanmıştır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül şu ifadeleri kullandı: