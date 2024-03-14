Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmetçik'le iftar yaptı Başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın askerlerle yaptığı iftarın görüntüleri sosyal medyada muhaliflerin tepkisine neden oldu.

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ensonhaber.com

11 ayın sultanı Ramazan, İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de heyecanla idrak ediliyor.

Davetler, yemekler, birliktelikler...

Bu süreçte siyasetçi ve bürokratlar da şehirlerinde farklı kesimlerle bir araya geliyor. Kahraman Mehmetçik ise bu kapsamda unutulmuyor.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı askerlerle iftar yaptı

Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü valisi olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyon'daki Lojistik İkmal Komutanlığı'ndaki askerlerle iftarda bir araya geldi.

Yiğitbaşı, kışlanın yemekhanesinde birlik komutanı binbaşı tarafından esas duruşta selamlandı.

Resmi karşılamanın ardından oruçlar açıldı, sohbetler edildi.

Yiğitbaşı, bazı askerlerin ailelerini arayarak sürpriz yaptı, o anlarda kahkahalar yükseldi.

Bu renkli görüntüler daha sonra hazırlanan kliple sosyal medyadan paylaşıldı.

Başörtülü valiye esas duruş selamı rahatsız etti

Çok değil 20 yıl önce başörtülü bir asker annesinin dahi giremediği kışlalarda, başörtülü bir valinin esas duruşta karşılanması bazı kesimleri huzursuz etti.

Paylaşıma muhalif kesimlerden tepki yağdı.