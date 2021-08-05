Van Çaldıran'da 3 terörist öldürüldü

Çaldıran Soğuksu mevkisinde, Polis Özel Harekat Birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van'da, terör ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgede yapılan operasyonlarla terör ve teröristlere ait unsurlar hızla temizleniyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Soğuksu mevkisinde Polis Özel Harekat Birlikleri operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucu 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.

BAKANLIK PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanlığı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van Çaldıran Soğuksu Mevkiinde, Polis Özel Harekat Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"