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    Van Çaldıran'da 3 terörist öldürüldü

    Çaldıran Soğuksu mevkisinde, Polis Özel Harekat Birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 11:59
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    Van Çaldıran'da 3 terörist öldürüldü

    Van'da, terör ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Bölgede yapılan operasyonlarla terör ve teröristlere ait unsurlar hızla temizleniyor.

    Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Soğuksu mevkisinde Polis Özel Harekat Birlikleri operasyon gerçekleştirdi.

    Operasyon sonucu 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.

    BAKANLIK PAYLAŞIMI

    İçişleri Bakanlığı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Van Çaldıran Soğuksu Mevkiinde, Polis Özel Harekat Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"

    Van Çaldıran da 3 terörist öldürüldü #1

    Van Çaldıran da 3 terörist öldürüldü #2

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