Van sallandı! İran merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem İran merkezli deprem saat 14.47'de Van'da da hissedildi. AFAD, depremin derinliği 69.44 kilometre olarak duyurdu. Deprem çevre bölgelerde de hissedildi.

Türkiye deprem felaketinin izlerini silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde hissedildi.

Öte yandan 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşanan depremler kayıtlara asrın felaketi olarak geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilen depremler ülkenin güneyinde büyük yıkıma neden oldu.

Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.

İran merkezli deprem

Bir diğer yandan depremlerle mücadeleler de sürüyor.

11 ili etkileyen depremlerde yaralar sarılırken, 13.55'te Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin ardından Van'da İran merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem paniğe sebep oldu.

Van'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yaşanan deprem Van'ın Başkale ilçesinde 69.44 km derinliğinde de hissedildi.